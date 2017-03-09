Bruselas multa con 155 millones a 6 fabricantes de sistemas de climatización de coches por pactar precios
Calsonic, Denso, Sanden, Panasonic, Behr y Valeo llegaron a crear cuatro cárteles diferentes para intercambiar información y acordar tarifas.
Europa Press
Europa-09/03/2017
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La Comisión Europea ha anunciado una multa de 155 millones de euros a seis fabricantes de componentes para vehículos por coordinar precios e intercambiar información sensible en el mercado provisión de sistemas de control de climatización y de refrigeració