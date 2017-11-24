Bruselas multa con 34 millones a proveedores de airbags y otros dispositivos por pactar precios
Los fabricantes sancionados, Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei y Marutaka, vendían sus productos a firmas japonesas en Europa como Suzuki, Toyota y Honda.
Europa Press
Europa-24/11/2017
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La Comisión Europea ha anunciado una multa de 34 millones de euros para cinco fabricantes de dispositivos de seguridad para vehículos, como airbags, volantes con dirección y cinturones de seguridad, por participar en varios acuerdos ilegales para pactar precios de los product