Bruselas multa con 395 millones a cuatro empresas de transporte marítimo de vehículos por pactar precios
En concreto, a la compañía noruega y sueca WWL-Eukor, a las japonesas NYK y K Line, y a la chilena CSAV, por "coordinar precios, repartirse la clientela e intercambiar información comercial" durante seis años.
Europa Press
Europa-23/02/2018
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La Comisión Europea ha multado con 395 millones de euros a cuatro empresas de transporte marítimo de coches nuevos, camiones y otros vehículos pesados por «coordinar precios, repartirse la clientela e intercambiar información comercial sensible sobre precios».