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Bruselas multa con más de 13 millones a Flamco y Reflex por pactar precios de productos para gestión de aguas

La práctica ilegal se llevó a cabo primero en el mercado alemán, entre 2006 y 2008, y luego durante tres meses, en otros países de la Unión Europea, entre ellos España.

FACUA.org
Internacional-28/06/2012
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La Comisión Europea ha anunciado este miércoles una multa de 13,6 millones de euros a Flamco y Reflex, dos fabricantes de piezas para la gestión de aguas en sistemas sanitarios, calefacción y otros, por pactar precios primero en el mercado alemán, entre 2006

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