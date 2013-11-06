Bruselas multará a seis grandes bancos europeos por manipular el Euríbor
Aunque la UE puede imponer multas de hasta el 10% de los ingresos globales de las entidades, las fuentes consultadas apuntaron a que la sanción se situará probablemente en la parte baja del rango.
FACUA.org
Europa-06/11/2013
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Las autoridades de la Unión Europea ultiman la imposición de una multa a seis de los mayores bancos europeos por la presunta manipulación de los tipos de interés de referencia en la zona euro, según indicaron fuentes conocedoras recogidas por Europa Press.<