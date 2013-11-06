Más noticiasSe trata de Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, RBS, Credit Agricole y SocGen

Bruselas multará a seis grandes bancos europeos por manipular el Euríbor

Aunque la UE puede imponer multas de hasta el 10% de los ingresos globales de las entidades, las fuentes consultadas apuntaron a que la sanción se situará probablemente en la parte baja del rango.

FACUA.org
Europa-06/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Las autoridades de la Unión Europea ultiman la imposición de una multa a seis de los mayores bancos europeos por la presunta manipulación de los tipos de interés de referencia en la zona euro, según indicaron fuentes conocedoras recogidas por Europa Press.

<
Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos