Bruselas obliga a Apple a devolver 13.000 millones por ayudas fiscales ilegales en Irlanda
Gracias al trato "selectivo", la multinacional pudo pagar sustancialmente menos impuestos que otras empresas, lo que le supuso una "ventaja significativa" sobre la competencia.
Europa Press
Europa-30/08/2016
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Tienda de Apple en Santa Monica (California, EE.UU.). | Imagen: Apple.
La Comisión Europea ha reclamado este martes a la multinacional estadounidense Apple que devuelva 13.000 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Irlanda, al determinar tras una investigación en profundidad iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegal