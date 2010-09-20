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Bruselas obligará a operadores de telecomunicaciones a dar acceso a los rivales a sus redes de fibra óptica

Las grandes compañías consideran la nueva regulación como una "oportunidad perdida".

FACUA.org
España-20/09/2010
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Bruselas obligará a los grandes operadores de telecomunicaciones a dar acceso a los rivales a sus redes de nueva generación de fibra óptica aunque sin determinar los precios, algo que quedará en manos de los reguladores. Así se recoge en el borrador del nuevo ma

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