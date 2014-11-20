Bruselas penalizará el consumo energético excesivo de los televisores de gran tamaño
El nuevo estándar regulado por la Comisión Europea establece un uso mucho más eficiente del consumo energético de estos aparatos, que también afectará a los monitores de ordenador.
FACUA.org / Europa Press
Europa-20/11/2014
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La Comisión Europea penalizará el consumo energético excesivo de los televisores de gran tamaño, para lo que ha regulado un nuevo estándar de televisor con un diseño ecológico que será afectivo a partir de 2016.
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