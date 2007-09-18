Bruselas promueve la introducción en los coches de nuevas tecnologías de prevención de accidentes
Las llamadas de emergencia desde el vehículo serán una opción estándar en todos los automóviles a partir de 2010.
FACUA.org
Europa-18/09/2007
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La Comisión Europea anunció hoy que tiene previsto iniciar este año negociaciones con la industria automovilística para acelerar la introducción en todos los coches de nuevas tecnologías de prevención de accidentes, como los sistemas de llamadas de