Bruselas registra por sorpresa sedes de varias 'telecos' por abuso de posición dominante en Internet
Siguiendo su práctica habitual, el Ejecutivo comunitario no ha desvelado el número ni la identidad de las compañías investigadas y tampoco ha dicho qué Estados miembros están afectados.
FACUA.org
Europa-11/07/2013
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Funcionarios de la Comisión Europea han realizado inspecciones por sorpresa en las sedes en varios Estados miembros de empresas de telecomunicaciones activas en la prestación de servicios de conectividad en Internet ante las sospechas de abuso de posición dominante.
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