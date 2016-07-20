Bruselas sanciona con casi 3.000 millones a cinco constructores de camiones por pactar precios
MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF también acordaron cuándo introducir la tecnología para cumplir con las normas sobre emisiones contaminantes.
FACUA.org / Europa Press
Europa-20/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF pactaron precios de camiones durante 14 años. | Imagen: flickr.com/daquellamanera (CC BY 2.0).
La Comisión Europea ha anunciado este martes una multa de 2.930 millones de euros a cinco fabricantes de camiones -MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF-, a los que acusa de haber pactado los precios de venta de sus vehículos y haber repercutido en el comprador los costes de cump