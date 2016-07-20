Más noticiasFormaron parte de un cártel durante catorce años

Bruselas sanciona con casi 3.000 millones a cinco constructores de camiones por pactar precios

MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF también acordaron cuándo introducir la tecnología para cumplir con las normas sobre emisiones contaminantes.

FACUA.org / Europa Press
Europa-20/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea ha anunciado este martes una multa de 2.930 millones de euros a cinco fabricantes de camiones -MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF-, a los que acusa de haber pactado los precios de venta de sus vehículos y haber repercutido en el comprador los costes de cump

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos