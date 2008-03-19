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Bruselas señala que la implantación de la banda ancha en España es más lenta que la media de la UE

El número de portabilidades realizadas en España le sitúa en tercer lugar del total de Estados miembros.

FACUA.org
Europa-19/03/2008
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La implantación de la banda ancha en España continúa creciendo, aunque lo hace a un ritmo lento y por debajo de la media de los Veintisiete, según se desprende del XIII Informe sobre el Mercado Único de las Telecomunicaciones, presentado hoy por la Comisió

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