Bruselas vuelve a obligar a los operadores móviles a reducir el precio máximo de las llamadas en itinerancia
La CE estudia imponer por ley bajadas en los costes de envío de mensajes de texto transfronterizos en la UE.
FACUA.org
Europa-29/08/2008
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El precio máximo de las llamadas realizadas en itinerancia (roaming) desde otro Estado miembro en el conjunto de la Unión Europea bajará de 0,49 céntimos de euros por minuto a 0,46 sin IVA a partir del 30 de agosto, mientras que recibirlas costará 0,22 c&