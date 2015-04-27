Cae una red de comercio fraudulento de carne de caballo en varios países de la Unión Europea
Las autoridades francesas estiman que, entre 2010 y 2013, 4.700 caballos no aptos para el consumo humano fueron sacrificados e introducidos en la cadena de alimentación.
FACUA.org
Europa-27/04/2015
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La agencia de cooperación judicial (Eurojust) con la colaboración de policía y autoridades judiciales de Francia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido han desmantelado una red de comercio fraudulento de carne de caballo en los citados paí