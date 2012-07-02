Cae una red que ofrecía ofertas falsas de trabajo por Internet
Engañó a más de 1.000 personas de toda España, a las que pedía datos bancarioas a través de los cuales se hicieron con 500.000 euros.
FACUA.org
España-02/07/2012
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La Policía Nacional ha desarticulado una red que engañó a más de 1.000 personas de toda España con falsas ofertas de trabajo en Internet en supuestas grandes empresas, para lo cual pedían datos bancarios a través de los cuales se hicieron con 5