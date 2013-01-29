Caja Cantabria condenada a pagar 30.000 euros a una anciana con alzheimer a la que vendió preferentes
La sentencia señala que la entidad "promovió la contratación a sabiendas de la inidionedad del producto para la demandante", que no se encontraba en plenas facultades mentales.
FACUA.org
España-29/01/2013
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El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander ha condenado ahora a Liberbank -banco resultante de la fusión de Caja Cantabria con Cajastur y Caja de Extremadura- a devolver el dinero a la afectada, al no estar la anciana en plenas facultades mentales y considerar el juez qu