Campaña de la UE contra la automedicación y la dispensación en farmacias de medicamentos sin receta
España es uno de los países europeos con mayores tasas de resistencias a antibióticos y con mayores tasas de consumo de estos fármacos.
FACUA.org
Europa-13/11/2009
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Con motivo del II Día Europeo de los Antibióticos el 18 de noviembre, la Unión Europea (UE) va a iniciar una campaña para promover «el uso racional de los antibióticos» y prevenir la automedicación o la dispensación en farmacias de estos med