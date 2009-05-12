Campaña para evitar fraudes en el sector lácteo
El Gobierno y las comunidades autónomas actuarán conjuntamente en el control en origen de los aspectos que afectan a la calidad y en el etiquetado de la leche de consumo.
FACUA.org
España-12/05/2009
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y representantes de las comunidades autónomas se reunieron el lunes en la mesa de coordinación del control de la calidad alimentaria, donde acordaron desarrollar una campaña conjunta para el control en origen de los aspec