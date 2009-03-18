Canarias investiga la entrada de 4.000 kilos de productos subtropicales de forma ilegal en Tenerife y La Palma
Sólo hay puntos de inspección fronteriza en las islas mayores, por lo que un producto que entre por una isla se puede trasbordar a otro barco.
FACUA.org
Canarias-18/03/2009
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El Comité de Seguimiento del Convenio de Inspección Fitosanitaria Canarias-Estado está investigando una entrada supuestamente ilegal de 4.000 kilogramos de productos subtropicales en Tenerife y La Palma.
Así lo puso de manifiesto el miércoles el directo