Carbonero considera el trabajo con las organizaciones de consumidores "una herramienta esencial para la salud de la democracia"
CCOO de Andalucía recibe una distinción positiva de FACUA por su compromiso con los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2008
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El secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, ha agradecido la distinción recibida por parte de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA por su compromiso con los consumidores y usuarios y ha señalado la importa