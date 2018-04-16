Nuestras acciones

Carmen Estudillo, reelegida presidenta de FACUA Jaén

La asociación celebró el sábado su Asamblea General de Socios, donde además se aprobaron las Cuentas de 2017 y los Presupuestos para el presente ejercicio.

FACUA.org
Jaén-16/04/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Jaén celebró el sábado 14 de abril su Asamblea General Anual de Socios en un acto que tuvo lugar en el Centro de Interpretación de la Minería de la Estación de Madrid, en Linares. La actual presidenta de la asociación, Carmen Estudill

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos