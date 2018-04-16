Carmen Estudillo, reelegida presidenta de FACUA Jaén
La asociación celebró el sábado su Asamblea General de Socios, donde además se aprobaron las Cuentas de 2017 y los Presupuestos para el presente ejercicio.
FACUA.org
Jaén-16/04/2018
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FACUA Jaén celebró el sábado 14 de abril su Asamblea General Anual de Socios en un acto que tuvo lugar en el Centro de Interpretación de la Minería de la Estación de Madrid, en Linares. La actual presidenta de la asociación, Carmen Estudill