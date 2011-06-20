Casi un tercio de las quejas sobre menores que recibe TVE se refieren a la 'violencia' de series del canal infantil Clan
Según el último informe sobre menores de la Defensora del Espectador, Oyente e Internauta.
FACUA.org
España-20/06/2011
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Casi un tercio de las quejas de espectadores recibidas por TVE sobre menores durante el primer trimestre de 2011 tuvieron que ver con escenas de «violencia» incluidas en algunas de las series que emite el canal infantil Clan, como los Gormitis o Bob Esponja, según el último