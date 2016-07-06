Nuestras accionesFraude en emisiones contaminantes

Castilla-La Mancha abre expediente sancionador a Volkswagen tras las denuncias de FACUA

Es la segunda comunidad que inicia estas actuaciones, tras Andalucía. FACUA ha emprendido acciones judiciales por el fraude en las emisiones de NOx y llama a los afectados a sumarse.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-06/07/2016
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Tras las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha abierto expediente sancionador al grupo Volkswagen por el fraude en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Se trata, tras la Junta de Andalucía, de la

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