Castilla-La Mancha prevé sanciones de hasta 60.000 euros a las viviendas turísticas sin licencia
Los apartamentos de uso turístico tendrán un año para regularizar su situación desde la entrada en vigor del nuevo decreto.
Europa Press
Castilla-La Mancha-01/06/2018
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