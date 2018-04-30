Castilla y León modifica la normativa que impedía la instalación de gasolineras desatendidas
La Proposición de Ley justifica la autorización a estas estaciones de servicio en la existencia de una normativa de requisitos de seguridad que ha supuesto un "cambio sustancial" respecto al punto de partida.
Europa Press
Castilla y León-30/04/2018
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