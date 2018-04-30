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Castilla y León modifica la normativa que impedía la instalación de gasolineras desatendidas

La Proposición de Ley justifica la autorización a estas estaciones de servicio en la existencia de una normativa de requisitos de seguridad que ha supuesto un "cambio sustancial" respecto al punto de partida.

Europa Press
Castilla y León-30/04/2018
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El sábado 28 de abril entró en vigor la modificación del Estatuto del Consumidor de Castilla y León que permitirá las gasolineras desatendidas en la Comunidad Autónoma tras quince meses desde su prohibiciónñ

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