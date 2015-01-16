Castilla y León multa con 135.000 euros a la empresa de los comedores escolares con larvas
Según la Junta, lo sucedido no puede ser achacado a los métodos de cocina. Todo se debió, dice, "a la incorrecta aplicación de los sistemas de autocontrol".
FACUA.org / Agencias
Castilla y León-16/01/2015
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La Junta de Castilla y León ha impuesto una multa calculada en total en 134.601 euros a la UTE Serunión, SA-Grupo Lince Asprona SLU, por la presencia de larvas en alimentos el pasado 9 de octubre en seis comedores escolares de las provincias de León y Segovia.
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