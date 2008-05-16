CCOO convoca una concentración contra la SGAE para que deje de apropiarse del 10% de la caja del Festival 'Entresures'
El sindicato ha dicho "basta" a la SGAE. Los beneficios del Festival irán destinados a la erradicación de la esclavitud en Mauritania.
FACUA.org
Andalucía-16/05/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
CCOO ha presentado en Málaga el III Festival Entresures cuyos beneficios irán destinados a la erradicación de la esclavitud en Mauritania. El concierto se celebrará el próximo 7 de junio a partir de las 22.00 horas en el Auditorio Municipal de Mála