CCOO de Andalucía traslada a FACUA Andalucía sus reivindicaciones y los motivos por los que convoca la huelga del 8 de junio
Ambas organizaciones lamentan que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno haya recaído principalmente sobre los trabajadores y pensionistas.
FACUA.org
Andalucía-02/06/2010
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FACUA Andalucía y CCOO de Andalucía han mantenido una reunión informativa donde el sindicato ha trasladado a la Federación las reivindicaciones ante los recortes sociales adoptados unilateralmente por el Gobierno para paliar la crisis económica.
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