CCOO y UGT de Sevilla llaman a los ciudadanos a que secunden el Día sin Compras promovido por FACUA en apoyo a la huelga general
Los secretarios generales de ambos sindicatos se reúnen con su homólogo de FACUA Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-14/09/2010
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Los secretarios generales de CCOO, Alfonso Vidán, UGT, Juan Antonio Gilabert y FACUA Sevilla, Rubén Sánchez, han celebrado una reunión este martes en la que han manifiestado su apoyo mutuo a la huelga general y el Día sin Compras convocados