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Celebrada la III Asamblea General de FACUA España

Los más de cuarenta delegados asistentes aprobaron un nuevo modelo de organización que se articulará en torno a tres pilares: las organizaciones territoriales, los socios individuales y la Red de Consumidores en Acción.

FACUA.org
España-02/04/2006
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El 1 de abril ha tenido lugar en Sevilla la III Asamblea General de FACUA España. Los cuarenta y un delegados de sus organizaciones miembros aprobaron el informe-balance de las actuaciones desarrolladas durante el último año y el programa para 2006, así como los balanc

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