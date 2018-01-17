Censura lingüística: La Junta insta a FACUA a no hablar de "consumidores" sino de "personas consumidoras"
Le advierte de que utilizar el masculino genérico en campañas financiadas "podría considerarse una infracción leve de la Ley General de Subvenciones".
FACUA.org
España-17/01/2018
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La Junta de Andalucía ha advertido a FACUA de que el uso de expresiones como «consumidores» y «usuarios» en lugar de «personas consumidoras» y «personas usuarias» implica prácticas de «lenguaje sexista» y «podría considerarse u