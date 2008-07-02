Chaves acata la sentencia del TSJA y cesa al presidente de UCA-UCE como titular del Consejo Económico y Social de Andalucía
Juan Moreno Rodríguez, presidente de la organización de consumidores del PSOE, fue impuesto ilegalmente por la Junta en 2003 para inferir en las decisiones de los representantes de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-02/07/2008
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El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González, ha cesado como consejero titular del Consejo Económico y Social (CES) a Juan Moreno Rodríguez, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, organización v