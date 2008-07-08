Chile llevará a los tribunales a Dell por no entregar cerca de 20.000 ordenadores ofertados en su web a 97 euros
La compañía argumentó que el bajo precio por el que los anunció fue debido a un error informático.
FACUA.org
América-08/07/2008
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El Gobierno chileno llevará a los tribunales a la multinacional Dell, después de que varios consumidores se quejaran porque la compañía había promocionado sus ordenadores del modelo Notebook Inspiron 1525 a 97 euros durante varias horas en su página web y