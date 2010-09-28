China Airlines, multada con casi 30 millones de euros por pactar precios en Estados Unidos
La compañia ha admitido haber acordado tarifas en sus envíos de mercancías, al menos, entre el 1 de enero de 2001 y el 14 de febrero de 2006.
FACUA.org
América-28/09/2010
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China Airlines ha aceptado declararse culpable de pactar precios junto a sus competidores en el sector del transporte aéreo de mercancias, delito por el que tendrá que pagar una multa de 40 millones de dólares (29,7 millones de euros).
Según informa el Departam