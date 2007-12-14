China anuncia medidas legales contra los falsos guerreros de terracota exhibidos en Alemania
El Museo Etnológico de Hamburgo ha declarado que fue víctima de un fraude por parte del Centro de Arte y Cultura Chinos de Leipzig.
FACUA.org
Internacional-14/12/2007
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Las autoridades culturales de la provincia china de Shaanxi, origen de los famosos guerreros de terracota, han anunciado su intención de llevar a cabo acciones legales contra todos los implicados en la exhibición de unos falsos guerreros en un museo alemán.
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