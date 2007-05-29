China condena a muerte a un ex funcionario por el escándalo de los productos farmacéuticos contaminados
Aceptó sobornos de empresas farmacéuticas a cambio de la concesión de licencias para productos que no pasaban los controles sanitarios.
FACUA.org
Asia y Oceanía-29/05/2007
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Zheng Xiaoyu, ex responsable de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos china, ha sido condenado hoy a pena de muerte por aceptar sobornos a cambio de la concesión de licencias farmacéuticas. La sentencia se produce tras los escándalos farmac&eacut