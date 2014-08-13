China sanciona a Audi y Chrysler por prácticas monopólicas
La alemana acepta pagar la penalización impuesta, aunque no ha precisado si conoce los detalles de la acusación, de la que el regulador del país asiático no ha facilitado detalles.
FACUA.org / Agencias
Internacional-13/08/2014
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La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, una de las autoridades chinas de competencia, ha anunciado sanciones contra los fabricantes de automóviles Audi y Chrysler por prácticas monopólicas. La multa podría alcanzar el 10% de sus ingresos por ventas anuales