Ciberataque masivo a Facebook: 50 millones de cuentas afectadas
La compañía ha informado de que el agujero de seguridad ya está solventado. La investigación se encuentra en estos momentos en una "fase temprana".
Europa Press
Internacional-01/10/2018
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La red social Facebook ha sufrido una brecha de seguridad, ya resuleta, que ha afectado hasta a 50 millones de usuarios, según ha informado la compañía del mismo nombre en un comunicado.
La investigación, que todavía está en una «fase temprana<