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Un ciberataque masivo hackea los frigoríficos de supermercados de Francia, Bélgica y Países Bajos

El Gobierno francés ha abierto una investigación sobre los posibles fallos de seguridad de la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas de refrigeración afectados.

Agencia EFE
Internacional-13/10/2026
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Varios supermercados de Francia, Bélgica y Países Bajos han comunicado haber sido víctimas de ciberataques de diferente naturaleza que han afectado a su funcionamiento habitual. Los más graves ocurrieron en el país galo, donde se malograron productos frescos y congelad

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