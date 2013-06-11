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Científicos españoles hallan una vía para frenar el gliobastoma, el tumor cerebral más agresivo

Médicos del Hospital 12 de octubre y del Instituto de Salud Carlos III demuestran que es posible eliminar las células malignas si se bloque la proteína Dyrk1a.

FACUA.org
España-11/06/2013
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Médicos de la Unidad de Neurooncología del Hospital 12 de Octubre, integrados en el Instituto de Investigación Sanitaria i+12 de este centro, en colaboración con la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas del Instituto de Salud Carlos I

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