Científicos españoles hallan una vía para frenar el gliobastoma, el tumor cerebral más agresivo
Médicos del Hospital 12 de octubre y del Instituto de Salud Carlos III demuestran que es posible eliminar las células malignas si se bloque la proteína Dyrk1a.
FACUA.org
España-11/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Médicos de la Unidad de Neurooncología del Hospital 12 de Octubre, integrados en el Instituto de Investigación Sanitaria i+12 de este centro, en colaboración con la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas del Instituto de Salud Carlos I