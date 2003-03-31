Cierra la franquicia de Wall Street Institute en Granada
FACUA advierte que con éste son ya veintisiete los centros que han cerrado en sólo mes y medio, cinco de ellos en Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-31/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que los alumnos granadinos de Wall Street Institute se han quedado en la calle tras el cierre de su franquicia, que se ha producido este sábado. La Federación recomienda a los afecta