Más noticias

Citigroup pacta el pago de 1.054 millones a acreedores de Enron

Declarada en bancarrota en 2001, tras reconocer diversas manipulaciones en su contabilidad con el objetivo de ocultar la realidad de la compañía.

FACUA.org
América-26/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El banco estadounidense Citigroup ha alcanzado un acuerdo con acreedores de Enron para poner fin a los dos litigios judiciales que la entidad mantenía en relación con la quiebra del gigante energético estadounidense en 2001 mediante el pago de 1.660 millones de dólares

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos