Citigroup pacta el pago de 1.054 millones a acreedores de Enron
Declarada en bancarrota en 2001, tras reconocer diversas manipulaciones en su contabilidad con el objetivo de ocultar la realidad de la compañía.
FACUA.org
América-26/03/2008
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El banco estadounidense Citigroup ha alcanzado un acuerdo con acreedores de Enron para poner fin a los dos litigios judiciales que la entidad mantenía en relación con la quiebra del gigante energético estadounidense en 2001 mediante el pago de 1.660 millones de dólares