Ciudadanos por el Transporte Público de Murcia exige la renovación inmediata de 40 autobuses de pedanías
La Plataforma, de la que forma parte Consumur, recuerda que estas mejoras se establecieron en la nueva Ley de Sistema Integrado de la Región de Murcia, aprobada en 2009, y que ha entrado en vigor ahora tras cumplirse los dos años de prórroga decretados en 2012.
FACUA.org
Murcia-03/12/2014
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La Plataforma Ciudadanos por el Transporte Público, de la que forma parte la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, exige de manera inmediata la puesta en marcha de las mejoras en las líneas de autobuses de