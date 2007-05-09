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Clos defiende la existencia de un regulador independiente en el sector de las telecomunicaciones

El ministro de Industria señala que los agentes del sector deben ser conscientes de que hay un proceso de adaptación y asimilación de las instituciones reguladoras, como la CMT, la CNE o la CNMV.

FACUA.org
España-09/05/2007
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El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, defendió hoy la existencia de un regulador independiente del sector de las telecomunicaciones, como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que garantice la legitimidad del funcionamiento del mercado.</

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