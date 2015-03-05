Competencia abre expediente a Mediaset por emitir publicidad encubierta en 'Qué tiempo tan feliz'
La CNMC detecta un microespacio de cinco minutos con apariencia informativa que mostraba productos, precios y marcas entre diciembre de 2014 y febrero de 2015.
FACUA.org
España-05/03/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Mediaset por emitir publicidad encubierta de productos y servicios durante la emisión del programa Qué tiempo tan feliz, que se difunde los sábados y domingos por la