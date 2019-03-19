Competencia abre expediente sancionador a Correos
Por un posible incumplimiento de su obligación de entregar la correspondencia en los buzones de las viviendas de una urbanización de la localidad cordobesa de Rute.
FACUA.org
España-19/03/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado incoar un nuevo expediente sancionador a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, por posible infracción de la normativa del sector postal.
La incoación de este sancionador estarí