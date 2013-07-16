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Competencia abre expediente sancionador a fabricantes y vendedores de hormigón

Entre las conductas anticompetitivas que se investigan están los intercambios de información y acuerdos para el reparto de mercado y la fijación de condiciones comerciales.

FACUA.org
España-16/07/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra cinco empresas del sector de fabricación y venta de hormigón ante posibles prácticas restrictivas de la competencia, anunció en un comunicado.

Entre las empresas suje

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