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Competencia abre expediente sancionador contra Prosegur y Loomis

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considera que ambas empresas han podido trasladarle "una carga laboral desproporcionada" a Efectivox cuando han perdido contratos en su favor.

FACUA.org
España-04/06/2012
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra las empresas de seguridad privada Prosegur y Loomis Spain por posibles prácticas restrictivas de la competencia, informó el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

La

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