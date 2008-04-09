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Competencia abre un expediente sancionador por "prácticas restrictivas" en los acuerdos de derechos audiovisuales del fútbol

Afecta a Sogecable, Audiovisual Sport, Mediapro, TV3, Canal Nou, Telemadrid y Caja Madrid, así como a 38 clubes de Primera y Segunda División.

FACUA.org
España-09/04/2008
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador de oficio por «prácticas restrictivas» en el mercado de adquisición y explotación de los derechos audiovisuales del fútbol que afectaría a Sogecable, Audiovisual Sport (

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