Competencia abre un expediente sancionador por "prácticas restrictivas" en los acuerdos de derechos audiovisuales del fútbol
Afecta a Sogecable, Audiovisual Sport, Mediapro, TV3, Canal Nou, Telemadrid y Caja Madrid, así como a 38 clubes de Primera y Segunda División.
FACUA.org
España-09/04/2008
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador de oficio por «prácticas restrictivas» en el mercado de adquisición y explotación de los derechos audiovisuales del fútbol que afectaría a Sogecable, Audiovisual Sport (