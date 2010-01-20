Competencia considera monopolista la posición de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual
Según un informe realizado que analiza los problemas tarifarios y las restricciones a la competencia en este sector.
FACUA.org
España-20/01/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público este martes un informe que analiza los problemas tarifarios y las restricciones a la competencia en las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
El mismo se ha llevado a cabo a partir del